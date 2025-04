Kõige ilmsem on kahju Ukraina põldudele, mida risustavad miinid ja muud plahvatamata lõhkekehad jäävad tõenäoliselt Ukraina põllumehi vaevama veel aastakümneteks. Lõhkekehade koristamine on kallis ja ajamahukas protsess, hinnanguliselt 25 protsenti Ukraina maast on aga praegu lõhkekehadega saastunud.

Lahingutegevuse otsese tulemusena on tekkinud probleemid pinnasega, mis on saastunud lõhkeaine jääkidega, aga ka kütuse ja muu sodiga. Keerulisem on mõõta kahju, mida on tekitanud põlevad sõjamasinad ja lahingutsoonides lõõmavad maastikupõlengud.