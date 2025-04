Ujumisbasseinid, mänguväljakud ja lõbustuspargid: Soome maa-alused rajatised, mida vajadusel saab kasutada pommivarjendina, on saanud eeskujuks Euroopale, mis püüab valmistuda Vene agressiooni tõttu esile kerkinud ohtudeks.

Kümnete meetrite sügavusele graniidist pinnasesse õhitud Itäkeskuse ujula basseinides supleb ja saunades mõnuleb hulk eri vanuses inimesi. Kompleks kuulub Soome 50 500 tsiviilkaitsevarjendi sekka, kus on kokku ruumi umbes 4,8 miljonile inimesel riigi 5,6 miljonist elanikust.

Basseinid saab veest tühjaks lasta ja pommivarjendiks kohandada 72 tunni jooksul ning siis on võimalik seal ohutut pelgupaika pakkuda kuni 3800 inimesele. «See on maailma suurim tsiviilkaitsevarjend, kus paikneb ujula,» selgitas AFP-le uhkusega Teemu Raatikainen, kes on olnud keskuse haldusjuht ligi 30 aastat.