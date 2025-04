Iisraeli sõdurid lasid maha neid kividega loopinud palestiina poisi

Husani linnapea ütles, et poiss oli 17-aastane.

Iisraeli armee teatas eile, et «mitu terroristi pildus Husani naabruses maanteel 375 kive. Piirkonnas tegutsenud sõdurid vastasid tulega terroristide suunas, kõrvaldasid ühe terroristi ja tabasid veel ühte».

Husani linnapea Jamal Sabateen ütles, et sõdurid avasid tule noorukite pihta, kes neid Petlemmast läände jäävas külas kividega pildusid.

Palestiina terviseministeerium kinnitas noormehe hukkumist Iisraeli tulistamises ja ütles, et tema nimi oli Yussef Zaoul.

Husan asub seitsme kilomeetri kaugusel Petlemmast, mis on harilikult rahulikum piirkond kui Jenin ja Tulkarem Läänekalda põhjaosas, mis on Palestiina võitlejate tugipunktid, seetõttu on Iisraeli sõjavägi seal juba mitu kuud oma operatsioone läbi viinud.