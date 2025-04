USA-sse põgenenud ukrainlased said eksliku kirja riigist lahkumiseks

Esialgu pole teada, mitme inimeseni e-kiri jõudis. Selge on aga see, et see põhjustas paljudes Vene täiemahulise invasioonisõja eest põgenenud ukrainlastes segadust - eriti arvestades president Donald Trumpi eelmisel kuul välja käidud mõtet Ukraina põgenike ajutine õiguslik staatus tühistada, vahendas Politico.