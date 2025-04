Paistab, et lõppev nädal avas venelaste uue «kavaluse». See näeb välja nii, et sile poiss Dmitrijev räägib Fox Newsi eetris suurele välisauditooriumile mesijuttu, aga tsiviilelanike ründamine Ukrainas käib samal ajal edasi.

Dmitrijevil oli Washingtonis ametlik kohtumine Steve Witkoffiga, kes omakorda on president Donald Trumpi usaldusisik. Kui veebruari keskel algasid Saudi Araabias USA ja Venemaa kõnelused, oli ilmne, et esimest viiulit ei mängi seal riikide välisministrid, vaid just Dmitrijev ja Witkoff, kel on voli teha kokkuleppeid majandusküsimustes.