Eelmisel nädalavahetusel Trumpiga golfi mänginud president Alexander Stubb rõhutas siis, et ühel hetkel peaks Soome taas avama dialoogi Venemaaga. Ka sel neljapäeval tõdes Stubb, et Ukrainat toetavat riikide nn tahtekoalitsioonis on jõutud arusaamale, et vähemalt üks Euroopa liider peaks Ukraina sõja teemadel Putiniga rääkima.​