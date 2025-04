Arkansas'st Ohioni ulatunud tormiviirg on viimastel päevadel lõhkunud maju, ujutanud üle maanteid ja toonud kaasa kümneid tornaadosid.

Enim on kannatada saanud Tennessee, kus ametivõimud teatasid eile, et osariigi lääneosas on surma saanud 10 inimest.