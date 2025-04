Benazir Raufi on oma restoranis ihuüüksi, tema alluvad ja kliendid kardavad seal käia pärast Pakistani valitsuse otsust tühistada sadade tuhandete afgaanide elamisload.

Märtsi alguses teatas Islamabad, et tühistab 800 000 nn afgaani kodaniku kaardi (ACC) omanikku – tegemist on teise faasiga väljasaatmisprogrammist, mis on üle piiri juba veel 800 000 dokumentideta riigis viibinud afgaani saatnud.