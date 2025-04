VIDEO Riigikogulased saavad ülevaate Iraanis toimuvast

«See on üsna muret tekitav lugu, kuhu radikaalsed moslemid on oma näpud ajanud,» mainib Raid, «kõigist neist võiks välja tuua murede esikolmiku. Esiteks nende vankumatu ja avalik toetus Venemaale Ukraina ründamisel – Iraan tarnib Moskvale kõikvõimalikku relvastust alates ründedroonidest. Teiseks nende üsna kindel ja järjest enam tugevnev veendumus – mida seal pidevalt korratakse – arendada välja toimiv tuumarelv. Ja kolmandaks inimõigused. Amnesty Internationaly andmetel pani Iraan 2023. aastal toime 74 protsenti kõigist maailmas registreeritud hukkamistest. Tõsi küll, see arv võib olla ebatäpne, kuna kommunistliku Hiina tegevusest seal riigis ei tea me kindlasti kõike.»