Läti politsei võttis kinni uimase kopra

Vihma kallas linnatänavatel nagu oavarrest, kui politseinikud märkasid vihmas ühte noormeest midagi filmimas. See tundus ebatavaline ja nii pandigi politseiautole kohe pidurit, kirjeldas Läti rahvusringhääling LSM.

«Plaanisime temaga parki jalutada, aga siis hakkasime mõtlema, et kuhu ta edasi läheks. Nii tekkiski otsus kobras kinni võtta,» sõnas Teteris.

«Kuna mul on varasem kokkupuude närilistega, siis teadsin, kuidas neid püüda. Tuleb haarata sabast ja hoida neid püsti ning siis nad ei saa hammustada. Nii krabasimegi ta kinni ja panime kongi,» rääkis Teteris.

Läti riigimetsauuringute instituudi vanemteadur Jānis Ozoliņš jutustas LSMile, et normaalses kopraperes elab koos vähemalt kolm põlvkonda – vanemad ja nende järeltulijad.

Kuna koprapojad sünnivad aprilli lõpus või mai alguses ja kuskil kaheaastaseks saades üritavad nad ikkagi perest lahku lüüa või on sunnitud seda tegema, kui teised koprad muutuvad nende suhtes agressiivseks, märkis Ozoliņš.

«Koprad elavad kindlas piirkonnas. Nad ei hulgu tavaliselt ringi. Samas võib olla kobraste koduümbruses toitu piiratud koguses ja siis võib juhtuda, et mõni kobras peab minema süüa otsima,» lisas kobraste eluviise tundev teadlane.

«Linnatänavale eksinud kobras on tõenäoliselt üks sellistest, kes pidi oma perekonna juurest lahkuma. Seetõttu nägi ta väsinud ja meeleheitel välja ning oli inimeste läheduses piisavalt julge, » sõnas Ozoliņš.

LSM vahendas kokkuvõtteks, et linnas kopraid kohates tuleb olla siiski ettevaatlik, sest loomad võivad rünnata ja nende hammustus teeb haiget, kuna kobrastel on teravad hambad.

LSM viitas, et Daugavpilsis on näiteks inimesed saanud sügavaid koprahammustuse haavu. Ka kohalik politsei pani inimestele südamele, et nad ise kobrast linnast ära transportima ei hakkaks.