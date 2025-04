Leedu piirivalvurid said kätte kirikukella üle piiri smugeldanud päti

Väärtuslik kirikukell avastati rutiinse tolli- ja piirivalvetöö käigus. Kraam oli peidetud sõidukisse kottide alla. Tegemist oli rariteediga, mis oleks pidanud olema eraldi deklareeritud, ent juht märkis dokumentidesse, et midagi säärast ta ei vea, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT .

Moldova kodanikust kirikukella vedaja ei suutnud esitada mitte ühtegi dokumenti kirikukella päritolu või omandiõiguse suhtes. Leedu tolli- ja piirivalveametnikele selgitas ta, et tal polnud õrna aimu ka, et kirikukellade üle piiri viimiseks on vaja mingisuguseid dokumente.