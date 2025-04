Washington Post: Zaporižžja tuumajaamast saab rahukõneluste komistuskivi

Vene sõdur Zaporižžja tuumajaama kontrollpunktis. Foto on illustreeriv.

Euroopa suurimast, Zaporižžja tuumaelektrijaamast saab tõenäoliselt üks peamisi komistuskive rahuläbirääkimistel, sest Ukraina ei saa endale lubada, et see jääb Venemaa kätte ja venelased on juba kuulutanud okupeeritud rajatise oma seaduslikuks saagiks, vahendas portaal Unian täna Washington Posti.