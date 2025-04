ÜLEVAADE Vene kobarpommirünnak Krõvõi Rihile oli sõja surmavaim rünnak laste vastu

ÜRO Inimõiguste ülemvoliniku büroo kinnitusel on tegu kõige surmavama üksikrünnakuga, milles lapsed on kannatada saanud ja mida amet on kontrollinud alates täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris. «See on kujuteldamatu õudus – üheksa last tapeti, enamik neist pargis mängides, kui sõjarelv nende kohal šrapnellideks plahvatas,» ütles ülemvolinik Volker Türk.