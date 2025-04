Varem ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et pakkus Trumpile langetada vastastiku autodele ja tööstuskaupadele kehtestavad tollid nullini. «Me oleme valmis USAga läbirääkimisi pidama. Tõepoolest, me oleme pakkunud tööstuskaupadele tollimaksu nulltariifi, nagu me oleme edukalt teinud paljude teiste kaubanduspartneritega,» ütles eile von der Leyen.