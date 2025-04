USA ja Iraan peavad kõrgetasemelisi kõnelusi viimase tuumaprogrammi üle

«See on nii võimalus ja ka proovilepanek. Pall on Ameerika väljakul,» lisas minister.

Trump teatas esmaspäeval, et USA on alustanud Iraaniga peaaegu kõrgeimal tasemel otsekõnelusi riigi tuumaprogrammi üle.

«Meil on laupäeval väga suur kohtumine ja me tegeleme nendega otse,» ütles Trump ovaalkabinetis ajakirjanikele koos Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga.

Seejuures olevat Iraani huvides, et kõnelused läheksid edukalt. «Ma arvan, et kui läbirääkimised Iraaniga ei ole edukad [..] Iraan satub suurde ohtu, ja ma ei taha seda öelda - sest neil ei saa olla tuumarelva,» ütles ta. «Ja kui läbirääkimised ei ole edukad, siis arvan, et see on Iraani jaoks väga halb päev.»