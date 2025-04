Washingtoni linnapea Muriel Bowser kinnitas, et nendega on ühendust võetud, kuid ei tea kas tegemist on paraadiga. «Ma ei ole sellega veel otseselt seotud olnud,» ütles ta. «Ma arvan, et see oli sisejulgeolekuministeerium, võib-olla Valge Maja, mis võttis ühendust meie eriürituste töörühmaga, mida enamik inimesi, kes tahavad paraadi korraldada, teevad. Nii et ma ütleksin, et see on alles algusjärgus. Jah, nad on ühendust võtnud. Ma ei tea, kas seda iseloomustatakse kui sõjaväelist paraadi.»