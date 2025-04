VÄHEMUSED SIHIKUL USA lasi NATO juurest lahti kõrge naissõjaväelase

USA esindaja NATO sõjalise komitee juures, viitseadmiral Shoshana Chatfield sai ametist vabastamisest teada nädalavahetusel, kui talle helistas staabiülema kohusetäitja admiral Christopher Grady, kelle sõnul soovib administratsioon minna selles ametis teises suunas, kirjutas Associated Press (AP). Tegemist on juba üheksanda USA kõrge sõjaväeohvitseri vallandamisega pärast Donald Trumpi naasmist Valgesse Majja. Neist neli on olnud naised.