Ukraina armee püsib külameeste peal, ütleb sõjas poja kaotanud Svitlana Olinõk Odessa oblasti väikesest omavalitsusest. Sealt on sõtta läinud iga kuues mees.

Eluaeg farmis töötanud 50-aastane Svitlana tegi kõik, et anda pojale Andrile kõrgharidus. Ema unistus täitus täiemahulise sõja esimesel aastal. Teisel aastal läks Andri vabatahtlikult sõtta. Kolmandal aastal sai ta surma.

«Sa saad aru, ema, ma pean minema. Nii on õige. Sa ei taha ju, et nad tulevad siia ja teevad midagi mu õdedega,» ütles Andri enne minekut emale. Andril on kolm õde.

Svitlana ütleb, et ta kasvatas Andrit nii, et pojal oli tugev õiglustunne. «Ma olen uhke, et ma kasvatasin oma poega õigesti,» ütleb muidu väga käredalt rääkiv naine vaiksel häälel.

22-aastaselt surma saanud Andri läks sõtta Tšohodarivka omavalitsusest, mis on kõige väiksem Odessa oblastis ja üks väiksemaid kogu Ukrainas. Kuues külas elab seal praegu 2000 inimese ümber. Sama palju kui Muhu saarel.

«Praegu sõdib meil üle 140 mehe,» ütleb omavalitsuse juht Mõkola Zajats (54). Täiskasvanud mehi elas enne suure sõja algust selles kuue külaga omavalitsuses 800 ringis.