Julgeolekuekspertide sõnul võib USA vägede äraviimine juhtuda kiiresti

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) kaitsepoliitika programmi juht Tony Lawrence nentis, et jutt pole õhust võetud. «See on potentsiaalselt väga tõsine asi ja kahtlemata midagi, mis võib juhtuda. Selliseid mõtteid arutati juba enne, kui praegune USA administratsioon ametisse asus. Nimed, keda pakuti võtmepositsioonidele, olid inimesed, keda seostati ideedega tuua suur hulk vägesid Euroopast välja.»

«USA vaatab praegu üle oma vägede paiknemist üle maailma,» nentis Stoicescu, kellel oli kohtumisi nii Kongressis kui Pentagonis. «Selge on see, et põhirõhk on Hiinal, keda USA peab oma põhiliseks ohuks, erinevalt meist, kes me oleme siin Euroopas ja näeme Venemaas suurt ohtu.»