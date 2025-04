Kinnistut müüv oksjonifirma Sotheby's kirjeldab Põhjameres asuval saarel mere ääres asuvat maja kui unikaalset juveeli, pööramata suuremat tähelepanu asjaolule, et see kuulus kunagi natsirežiimi juhi Hitleri paremaks käeks peetavale Göringile, vahendas The Times.