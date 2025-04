USA kindral Euroopas astus vägede väljaviimise plaani vastu

​«Minu nõuanne on säilitada vägede positsioon sellisena, nagu see praegu on,» ütles Cavoli USA esindajatekoja relvajõudude komisjonile 3. aprillil, märkides, et ta on järjekindlalt soovitanud hoida Ameerika Ühendriikide vägede arvu Euroopas samal tasemel alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, vahendas Politico.