Eestis riigikogu külastanud Safavi peab oma eesmärgiks rahvusvahelise toetuse kogumist Iraani demokraatlikule opositsioonile. Tema sõnul vajavad iraanlased mitte relvi ega raha, vaid lääneriikide selget poliitilist sõnumit, et neil on õigus oma režiimi ise kukutada. Ta usub, et režiimi kukkumine võib tulla oodatust märksa varem.