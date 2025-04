Tegemist on nüüd ettevõttega Ammunity, mille juht Beāte Krauze-Čebotare ütles Läti rahvusringhäälingule, et ettevõte alustas tegevust enam kui kümme aastat tagasi, hankides seadmeid laskemoona tootmiseks, ning et asutajate rida oli pikk. Suurimaks aktsionäriks sai Kanada lätlane Juris Viktors Ozols.