Sõrskõi: viie lisabrigaadiga vabastanuks me Bahmuti ja Soledari

«Iga meie ohvitser, lahingutes osalenud kindral teab, et see ei ole sugugi tõsi. Jah, me tegime pealetungi Bahmutist lõuna pool. Aga me ründasime kahest brigaadist väerühmaga. Kui meil oleks olnud viis brigaadi, oleksime minu arvates vabastanud nii Bahmuti kui ka Soledari. Veelgi enam, vaenlane oleks sealt ise lahkunud,» ütles ta kolmapäeval LB.ua-s avaldatud usutluses.