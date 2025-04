Sõjaväe tagant varastanud Vene kindlralmajor lastakse Štorm-Z üksuse ülemana Ukrainasse sõdima

Popov juhtis varem 58. üldarmeed. Mees vahistati 2024. aasta mais seoses kahtlusega, et ta on seotud 1700 tonni metalli varastamisega, mis oli mõeldud okupeeritud Zaporižžja oblasti kindlustuste ehitamiseks.

Mehe advokaat ja kaitseministeerium pöördusid täna sõjaväekohtu poole palvega peatada menetlus ja vabastada Popov kinnipidamisest, sest kaitseministeerium on sõlminud mehega lepingu, et ta saaks minna Ukrainasse võitlema, vahendas Vene riiklik meedia.

Kindralmajor vallandati oma ametist juba 2023. aastal pärast seda, kui ta väidetavalt möödus Venemaa relvajõudude peastaabi ülemast Valeri Gerassimovist ja üritas kehvade lahingutingimuste tõttu otse Kremliga ühendust võtta, vahendab The Kyiv Independent.

Märtsis saatis Popov Venemaa presidendile Vladimir Putinile avatud kirja, milles ütles, et ta on alati olnud lojaalne sõdur ja palus luba naasta sõjaväeteenistusse, et ta saaks jätkata vaenlase purustamist.