INTERVJUU «Trumpi valitsus tahab kontrollida, kes edastab seda, mida me kuuleme, vaatame ja loeme»

Kuus aastat Ameerika Häälest töötanud Greeni sõnul võivad Ameerika Hääle ja Raadio Vabaduse rahastamise külmutamise taga olla Trumpi välispoliitilised eesmärgid.

Millised on olnud seni kõige märkimisväärsemad muudatused, mis puudutavad meediavabadust Ameerika Ühendriikides?

Me ei ole näinud ametlikku meediavabaduse piiramist Ühendriikides, küll aga on olnud muutusi kajastamises. Näiteks Pentagonis, kus mina teen kõige suurema osa oma tööst, on olnud mõned muudatused, mis puudutavad ligipääsu hoonele. Mitu peavoolumeedia väljaannet, mis on seal aastakümneid tegutsenud, on lükatud kõrvale ja meile öeldi, et on aeg teha ruumi uuele ja teist tüüpi meediaväljaannetele.

See on osa president Donald Trumpi administratsiooni eesmärgist anda teistele häältele – nagu nemad seda nimetavad – võimalus töötada nendes ruumides, mida erinevad väljaanded ja raadiojaamad on aastakümneid iga päev kasutanud.

Valge Maja puhul on kõige rohkem inimeste teadvusesse jõudnud olukord Associated Pressiga, kus Trumpi administratsioon ei luba neid enam Valgesse Majja, Ovaalkabinetti või presidendilennukile, mis on seotud Mehhiko lahe ümbernimetamisega Ameerika laheks.