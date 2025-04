ÜLEVAADE USA ja ELi hõõrumine paneb proovile Meloni laveerimistaktika ja Itaalia valitsuse stabiilsuse

Meloni poliitilise spagaadi ähvardab uppi ajada asjaolu, et tema käreparempoolse erakonna Itaalia Vennad valitsuspartnerid on riigi kursi asjus täiesti eri meelt: ühelt poolt nõuab paremradikaalne Liiga eesotsas Matteo Salviniga joondumist Trumpi järgi, valmistumist suhete taastamiseks Venemaaga ja Euroopa «sõjakuse» talitsemist, samas kui Antonio Tajani juhitav paremtsentristlik Forza Italia on selgelt ELi-meelne ega põlga ära ka mõtet Euroopa ühisest armeest.

Peaminister ise seni siiski pingutab kõigi osaliste meelitamise nimel nii kodus kui piiri taga, väites hiljutises usutluses Financial Timesile, et mõte, justkui peaks Itaalia valima USA ja Euroopa vahel, on lapsik ja pealiskaudne.