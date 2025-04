KIRI POLITSEILE Jaapani suurim maffiajõuk lubas lõpetada sõjad ja hakata korralikult käituma

Yamaguchi-gumist lahkusid 2015. aastal mitmed kuritegeliku organisatsiooni harud ning lõid uue organisatsiooni Kobe Yamaguchi-gumi. Kahe yakuza-jõugu vaheline verine sõda on kestnud siiamaani ning kuni eelmise aastani on konfliktiga seotud ligi 150 vägivalla juhtumit. Nüüd kirjutas aga Kenichi Shinoda juhitud Yamaguchi-gumi kirja Hyōgo prefektuuri politsei peakorterile Kobe linnas, et lõpetavad sõja ja lubasid enam politseile probleeme mitte põhjustada.