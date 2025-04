«Need vastumeetmed võib iga hetk peatada, kui USA on nõus õiglase ja tasakaalustatud läbirääkimistulemusega,» märkis komisjon. «EL leiab, et USA tariifid on põhjendamatud ja kahjulikud, tekitades majanduslikku kahju mõlemale poolele ja ka maailmamajandusele.»