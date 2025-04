VIDEO Vangi jäänud Hiina sõdur: venelased viskasid meie pihta gaasipommi, Ukraina sõdur päästis mu

«Praeguse seisuga on meil täpsed andmed enam kui 150 Hiina kodaniku kohta, kes on osalenud Venemaa poolt Ukraina vastu peetud sõjas. Me teame, et tegelik arv on suurem. Ukraina usub, et selline Hiina kodanike jultunud osalemine Ukraina territooriumil toimuva agressioonisõja ajal on tahtlik samm sõja laiendamise suunas ja järjekordne märk sellest, et Moskva tahab lihtsalt lahingutegevust pikendada, kirjutas Zelenskõi.