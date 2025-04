Palau on üks vähestest riikidest, mis on jäänud isevalitseva Taiwani riikluspüüdeid tunnustama ja on korduvalt riskinud sattumast Pekingi otsese viha alla, kui on aastate jooksul jäänud kindlaks oma veendumusele ning keeldunud senist hoiakut muutmast.

"Hiinal on vaid üks eesmärk ja see on panna meid lahti ütlema Taiwanist," ütles Whipps Austraalia mõttekojas Lowy instituudis peetud kõnes. "Ent me loodame, et nad mõistavad – see otsus on suveräänne otsus ja ükski riik ei tule meile ütlema, kellega me peaksime sõbrad olema."