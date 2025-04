Trump allkirjastas korralduse «teeme Ameerika dušid taas suureks»

Trump on juba ammu kurtnud USA vannitubade nõrga veesurve üle, milles tema sõnul on süüdi üleriigilised vee kokkuhoiu normid.

«Ma pean seisma 15 minutit duši all, kuni need märjaks saavad. See tuleb tilk, tilk, tilk. See on naeruväärne.»

«Ma käin duši all, ma tahan need kaunid juuksed vahtu hõõruda,» rääkis Trump 2024. aasta juunis Detroidis. «Mul on parim vahend, mida osta saab, ja ma määrin pea sellega kokku. Ja siis ma keeran kraani lahti ja see neetud vesi lihtsalt tilgub. Ma ei saa seda värki juustest välja. See on kohutav.»