POLITICO Brüsselis vaagitakse Balti riikide sõdurite osalust Ukraina rahuvalvemissioonis

Paljud riigid, sealhulgas Ühendkuningriik, ei soovi aga saata oma sõdureid Ukrainasse ilma USA toetuseta – ja Donald Trumpi ametiajal on sellise toetuse saamine ebatõenäoline, märkis Politico. Seda enam, et Venemaa sõnul on neile vastuvõetamatu liitlasvägede paigutamine Ukrainasse ilma ÜRO mandaadita.

Kiiev on samas veendunud, et rahuvalvemissiooni käivitamise protsess kulgeb hästi.

«Küsimus on vaid selles, millises formaadis see ellu viiakse. Seetõttu arutelud praegu käivad: on olemas meie põhivisioon ja on olemas meie partnerite nägemus nende võimekusest. Kui kõik detailid on kokku lepitud, saame edasi minna sisulisema vestluse juurde,» ütles Palisa.