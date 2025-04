Kavandatavas seaduses on nõusolekuta sugulise vahekorra puhul ette nähtud kuni kuueaastane vanglakaristus.

«Nõusolek tähendab, et inimene on väljendanud sõnade või tegudega soovi astuda seksuaalsuhetesse. Teisisõnu: ainult jah on jah,» ütles justiitsminister Astri Aas-Hansen.