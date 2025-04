See foto dokumenteerib migrantide ohtlikke teekondi läbi Dariéni kuru – 100 km pikkuse džunglilõigu, mis ühendab Colombiat ja Panamat. Need, kes suudavad Dariéni läbida, seisavad silmitsi uue ja sama keerulise teekonnaga läbi Kesk-Ameerika ja Mehhiko USA poole. Luis Miguel Arias (28) puhkab koos oma tütre Melissaga (4), poolel teel mäkke. Nad on pärit Venezuelast ja kuuluvad üle 250 000 migrandi hulka, kes 2022. aastal Dariéni kuru ületasid. Dariéni kuru, 23. september 2022.

Foto: Federico Rios