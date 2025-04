Uudisteagentuuri sõnul on vägede saatmiseks valmis Balti riigid, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja veel üks riik, mida ametnikud ei soovinud avalikustada. Ülejäänud Euroopa riigid tahaksid enne näha detailsemat plaani, kui asuvad lubadusi tegema.

AFP järgi on tahtekoalitsiooni raames Ukrainasse vägesid saatma soostuvaid riike oluliselt vähem kui seni arvatud. Bloomberg kirjutas paari päeva eest, et Ukrainasse on valmis sõdureid saatma 15 riiki.