Aseatašee märkis, et kuigi Saksa iseliikuvat suurtükki Panzerhaubitze 2000 peetakse silmapaistvaks relvasüsteemiks, on sel tänapäeva sõja tegelikkuses nii suur tehniline haavatavus, et selle sobivus lahingutegevuseks tekitab tõsiseid kahtlusi.