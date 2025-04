Pevkur: kuigi rahu ei paista, tasub rahu tagamist planeerida

Pistorius seisis seal oma Briti ja Ukraina kolleegide John Healy ja Rustem Umerovi kõrval. «John, mulle tundub, et me tegime täna hommikul head tööd,» vaatas ta tunnustavalt oma Briti kolleegi poole ning meenutas, et see oli esimene Ukraina kontaktgrupi ehk nn Ramsteini formaadi kohtumine, kus juhtrolli kandsid Berliini ja Londoni esindajad.