«Oleme üksustes näinud, et on ajateenijad, kellel on isiklikku vara, näiteks korter või auto, ja siis ei piisa rahast. On näiteid inimestest, kes ei saa jõulupühade lõppedes endale toidu ostmist lubada. Seega nõuame, et päevaraha tõstetaks 300 kroonini (27 euroni – toim) päevas ja et see oleks indekseeritud,» ütles avalik-õiguslikule televisioonile SVT ajateenijate nõukogu esimees Linnéa Linde Lundin.