Trumpi esindaja pakkus välja Ukrainas liitlaste kontrolltsoonide loomise

«Tegemist võiks olla peaaegu sarnase korraldusega nagu Berliinis pärast teist maailmasõda, kui seal loodi Vene, Prantsuse, Briti ja Ameerika tsoon,» ütles Kellogg, täpsustades hiljem, et USA oma vägesid Ukrainasse ei saada.

«Liitlaste väed oleksid Dniprost läänes,» ütles Kellogg, kelle sõnul jõgi on suur looduslik takistus ja seetõttu ei oleks liitlaste väed Venemaale provokatiivsed.

Trumpi esimese ametiaja riikliku julgeolekunõuniku kohusetäitja Kellogg lisas, et Ukraina on piisavalt suur, et sinna mahuks varerahu jõustama mitu armeed.