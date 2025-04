Moskva patriarhaati selline minimalistlik lähenemine ei rahuldanud. Juba 2023. aasta jaanuaris kuulutas Kirill Riigiduuma tribüünilt, et just tema alluvad (mitte mingid kindralid) on rindejoonel saanud «vaenlase kõige ihaldusväärsemaks sihtmärgiks», sest just «ristiga preester läheb ees, kui sõdivad tõusevad rünnakule». Seaduseelnõu üksikasju arutati Riigiduumas 30. jaanuaril sel aastal toimunud ümarlaual ja nüüd on dokument lõpuks valmis.