2022. aastal sõja Ukraina vastu hukka mõistnud Netrebko on varem olnud aktiivne Putini toetaja ning ei ole siiani režiimi juhti ennast hukka mõistnud. Kolm aastat pärast invasioonisõja algust on laulja võetud vastu mitmetes kuulsates ooperimajades üle maailma - Milanos, Berliinis, Viinis ja Pariisis.

Nüüd on teada, et järgmisel hooajal naaseb ta Zürichisse ja Londoni kuninglikku ooperimajja, kirjutas New York Times (NYT). Zürichi ooperimaja ütles neljapäeval, et Netrebko laulab Giuseppe Verdi ooperis «La Forza del Destino»​. Ooperimaja loovjuht Matthias Schulz märkis, et Netrebko väärib võimalust.