«Mida samuti väga selgelt arutati ja mida erinevad liikmesriigid ütlesid, on see, et igasugust osalust 9. mai paraadidel või pidustustel Moskvas ei võeta Euroopa poolel kergelt, arvestades, et Venemaa peab Euroopas tõepoolest täiemahulist sõda,» ütles Kallas.