Seda kõike ajal, mil Ameerika Ühendriikide juhtimisel käivad läbirääkimised, millega üritatakse saada Venemaad nõustuma relvarahuga, millele Ukraina juba 11. märtsil käe alla pani. Kreml on selle asemel hoopis hoogustanud rünnakuid Ukraina tsiviilelanike ja taristu vastu. On märkimisväärne, et alles reedel kohtus USA erisaadik Steve Witkoff Peterburis Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.