Venemaa sooritas tänavuse kõige ohvriterohkema raketirünnaku Ukraina tsiviilelanikele, tappes pühapäeval, õigeusu palmipuudepühal, Sumõ kesklinnas 35 inimest. Võimalik, et Vene väed sihtisid Ukraina sõjaväelaste kogunemist.

Venemaa on nüüd andnud kaks nädalavahetust järjest kahele Ukraina linnale julmi raketilööke. 4. aprillil hukkus Vene raketilöögis Krõvõi Rihis 20 inimest.

Ukraina võimude teatel sai kahes raketirünnakus surma väikese klassi jagu lapsi: 11 (üheksa last Krõvõi Rihis ja kaks Sumõs). See tõstab Ukrainas täiemahulise sõja ajal hukkunud laste arvu juba 620-le (tegelik arv on kindlasti suurem, sest puuduvad näiteks andmed Mariupoli piiramise ajal hukkunud laste kohta).