Venemaa on viimastel aastatel vahistanud mitu USA kodanikku süüdistustega, mis ulatuvad spionaažist ja Vene armee kritiseerimisest pisivarguste ja peretülideni. Taoline tegutsemine on toonud kaasa Washingtoni süüdistused Moskva aadressil ameeriklaste pantvangistamises, et neid vangidevahetuseks kasutada.