Burns mõistis karmilt hukka Venemaa õhurünnaku Sumõ linnale

​«Sellepärast ma nimetasin Putinit kurjaks. Pastorina ja rahusobitajana mõistan ma karmilt hukka Venemaa kohutava pommirünnaku kirikule Sumõs palmipuudepühal – päeval, mis on pühendatud jumalateenistusele ja vaimsele uuenemisele kristlastele kogu maailmas. See jõhker rünnak, mis oli külmalt suunatud süütute koguduseliikmete vastu, kes olid rahumeelselt kogunenud palmipuudepüha tähistama, on andestamatu rünnak inimkonna, usu ja elu pühaduse vastu,» kirjutas Burns sotsiaalmeedias.