«Miljonid inimesed on surnud kolme inimese tõttu,» vahendas BBC Trumpi sõnu eile õhtul. Seejuures toob väljaanne välja, et Venemaa 2022. aasta veebruaris alustatud täiemahulises agressioonisõjas on hinnangute kohaselt surnud pigem sajad tuhanded kui miljonid. «Ütleme Putin number üks, ütleme Biden, kellel polnud aimugi, mida ta teeb, number kaks, ja Zelenskõi,» loetles Trump üles inimesi, kes tema arvates on sõjas süüdi.