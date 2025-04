«See oli kolmas kohtumine, mis mul temaga on olnud. Viimane kohtumine kestis peaaegu viis tundi. Siis olid ruumis tema kaks peanõunikku, (Juri) Ušakov ja Kirill Dmitrijev. Ja see oli veenev kohtumine,» ütles Witkoff. «Lõpule lähenedes jõudsime me tegelikult selleni – ma tahaksin öelda, et lõplikult, aga mitte selles mõttes, mida ootasime. Pean silmas, et selle punktini jõudmine võttis meil aega. Putini soov on saavutada siin püsiv rahu.»