Vene diplomaate koolitatakse külma sõja ja KGB vaimus

«Eelmisel nädalal, kui Vene raketid tabasid Ukraina linnu, maandus Kremli erisaadik Kirill Dmitriev Washingtonis pakkumisega majanduslikuks koostööks. Paljudele tundus see kognitiivse dissonantsina. Minule paistis see aga õõvastavalt tuttav,» kirjutab Bondarenko väljaandes The Moscow Times ilmunud arvamusloos.